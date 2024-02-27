الداخلة .. القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لـ 85 ” حراك “
هبة بريس _ الرباط
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اعترضت عناصر من القوات المسلحة الملكية مكلفة بمراقبة الساحل، اليوم الثلاثاء على بعد حوالي 211 كلم جنوب غرب مدينة الداخلة، قاربا جانحا بسبب ظروف جوية سيئة للغاية، على متنه 85 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من إفريقيا جنوب الصحراء، بينهم أربع نساء وثلاثة قُصّر.
وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأشخاص الموقوفين، الذين أبحروا يوم 22 فبراير الجاري وكانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري، تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.
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القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لـ 85 حراك ..
مشكورة للقوات المسلحة الملكية..
نشكر القوات المسلحة الملكية
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