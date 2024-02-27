ثنائي مغربي ضمن قائمة أفضل 50 موهبة كروية (تحت 17 عامًا) في العالم

كشف الحساب الرسمي لموقع “ftbltalents” الخاص بمتابعة المواهب الكروية الصاعدة عبر العالم، عن قائمة أفضل 50 موهبة كروية تحت 17 عامًا، والتي ضمّت لاعبين من المغرب يتوقع لهما الجميع مستقبلًا كرويًا زاهرًا.

واختار المصدر نفسه اللاعب المغربي آدم أزنو الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونخ الألماني ضمن قائمة أفضل 50 موهبة صاعدة في العالم تحت 17 عامًا.

وينتهي عقد آدم أزنو مع بايرن ميونخ في 30 يونيو القادم، وشارك مع الفريق البافاري تحت 19 عامًا في 18 مباراة بالموسم الحالي، وتمّ إلحاقه بالفريق الأول الذي حضر معه بعض المباريات بعدما نال ثقة المدير الفني توماس توخيل.

كما ضمّت القائمة اسم اللاعب المغربي أيوب ورغي نجم فريق شبان فينورد الهولندي.

ويُعتبر ورغي من بين أبرز المواهب الصاعدة في الدوري الهولندي للشباب، بعدما قدّم أوراق اعتماده بقوة في الفترة الأخيرة، ليلفت إليه انتباه العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة التي تسعى للاستفادة من خدماته بدايةً من الموسم القادم.

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