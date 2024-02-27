طنجة..توقيف شخصين في حالة تلبس بتزويد زبناء لهم بمخدر الشيرا

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية امن طنجة في عمليتين أمنيتين ، ليلتي امس الاثنين و الثلاثاء 26و 27 فبراير الجاري بكل من حي السواني و حي المصلى بطنجة من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية و هما في حالة تلبس بتزويد زبناء لهم بمخدر الشيرا ، و ايضا للاشتباه في تورطهم في حيازة و ترويج المخدرات .

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى تورط المشتبه فيهم في حيازة و ترويج المخدرات عن طريق استغلال منازلهما في عمليات الترويج داخل الاحياءالتي يقطنان بها.

وقد أسفرت عمليات الايقاف و التفتيش المنجزة بمنازلهم عن حجز مخدرات و محجوزات مهمة ، فبحي السواني تم حجز 7 كيلوغرامات من مخدر الشيرا عبارة عن قطع مستطيلة و قطع صغيرة معدة للبيع اضافة الى مسحوق لمادة الشيرا معبأ في اكياس علاوة على ميزانين الكتروني و مبلغ مالي حصيلة عمليات البيع و اكياس بلاستيكية لتغليف المخدرات فضلا عن حجز هواتف نقالة .

و بحي المصلى تم حجز 760 غرام من مخدر الشيرا على شكل قطع كبيرة و قطع صغيرة معدة للبيع علاوة على مبلغ مالي مهم و سلاح ابيض متوسط الحجم و مجموعة من الاكياس البلاستيكية المستعملة لتغليف المخدرات ، كما ضبط بداخل المنزل المذكور 03 كلاب مروضة من فصيلة ” مالينوا ” يشتبه في حيازتها و الاستعانة بها في التحريض ضد الاشخاص و مقاومة عناصر الشرطة .

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp