معاناة المستوردين المغاربة من الإجراءات الجمركية تصل البرلمان

2024-02-27 / 19:33
4
هبة بريس _ الرباط

كشفت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن مجموعة من المستثمرين المغاربة بمدينة الناظور يعانون من معيقات ضريبية جمركية، ما يترتب عنها خسائر فادحة تهدد استمرارية تجارة المستثمرين المغاربة.

وأوضحت باتا في سؤال كتابي وجهته لوزير الصناعة والتجارة، أن المستثمرين المغاربة يتسلمون شهادة الإعفاء على المواد المستوردة الأوروبية المنشأ، من المكوس والرسوم الجمركية Euro1، إلا أنهم، وفي إطار المراقبة البعدية من طرف الجمارك المغربية، يفاجؤون بإلغاء غالبيتها لأسباب كثيرة، لا علاقة للمستورد بها، بل إن الطرف المورد مسؤول عن معظمها (حسب تصريحات المستوردين)، خصوصا وأن الاتفاقية لم تتطرق لموضوع مسؤولية السلطات الجمركية التي تصدر شهادة منشأ غير مستوفية لشروط المنشأ ثم تقوم بإلغائها تبعا لمسطرة المراقبة البعدية.

وأكدت البرلمانية، أن هذه العراقيل “يترتب عنها خسائر فادحة، تهدد استمرارية تجارة المستثمرين المغاربة خاصة وأن النشاط التجاري يعتبر إحدى روافع التشغيل بجهة الشرق، التي تعرف نسبا مرتفعة من البطالة، حيث إنهم يضطرون لدفع ثمن التعشير، زيادة على مبلغ الذعيرة، بسبب إلغاء وثيقة من طرف نفس المصدر الذي سلمها، مطالبة الوزير بالكشف عن أسباب هذه التناقضات الإجرائية، وعن سُبل تصحيح بنود الاتفاقية بما يكفل لكل طرف حقوقه.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of 48 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 858 مليونا في صندوق الدولة

48 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 858 مليونا…

2024-02-27 / 23:21
Photo of الداخلة .. القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لـ 85 ” حراك “

الداخلة .. القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لـ 85…

2024-02-27 / 23:03
Photo of نائبة برلمانية تسائل بنموسى حول الإطعام المدرسي بإقليم تيزنيت

نائبة برلمانية تسائل بنموسى حول الإطعام المدرسي بإقليم تيزنيت

2024-02-27 / 22:16
Photo of طنجة..توقيف شخصين في حالة تلبس بتزويد زبناء لهم بمخدر الشيرا

طنجة..توقيف شخصين في حالة تلبس بتزويد زبناء لهم بمخدر…

2024-02-27 / 21:10
Photo of من جديد.. مزارعون إسبان يعترضون شاحنات خضروات مغربية

من جديد.. مزارعون إسبان يعترضون شاحنات خضروات مغربية

2024-02-27 / 20:27
Photo of “الزواج بالكونترا”..فيديو مفبرك يدعي اشتغال البرلمان على سن قانون يثير حفيظة المغاربة

“الزواج بالكونترا”..فيديو مفبرك يدعي اشتغال البرلمان على سن قانون…

2024-02-27 / 19:05
Photo of عمور تعلن موعد تنظيم الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية

عمور تعلن موعد تنظيم الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية

2024-02-27 / 18:41
Photo of بركان .. افتتاح النسخة الثانية للندوة الدولية حول المدن الذكية

بركان .. افتتاح النسخة الثانية للندوة الدولية حول المدن…

2024-02-27 / 17:48
Photo of بالتفاصيل.. فرض شروط جديدة خاصة بتعليم السياقة في المغرب

بالتفاصيل.. فرض شروط جديدة خاصة بتعليم السياقة في المغرب

2024-02-27 / 17:25
Photo of الرباط.. مختل عقليا يهاجم شرطيا وشخصين آخرين بـ”شفرة حلاقة”

الرباط.. مختل عقليا يهاجم شرطيا وشخصين آخرين بـ”شفرة حلاقة”

2024-02-27 / 16:09

‫4 تعليقات

  1. بسبب مجموعة من المستثمرين المغاربة بمدينة الناظور يعانون من معيقات ضريبية جمركية

    رد

  3. و لكن المستثمرين المغاربة يتسلمون شهادة الإعفاء على المواد المستوردة الأوروبية المنشأ

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق