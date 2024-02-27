يحضره ماكرون وأمير قطر.. كليان مبابي مدعو لعشاء فخري

هبة بريس _ رياضة

ذكرت تقارير صحفية، أن نجم نادي باريس سان جيرمان، كليان مبابي، سيكون أحد المدعوين لعشاء فخري يوم الثلاثاء، من قبل الرئيس، إيمانويل ماكرون، على شرف أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني.

وقالت صحيفة “لو باريزيان” إن هذه الدعوة تأتي على هامش زيارة أمير دولة قطر إلى فرنسا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، مشيرة إلى أنه تمت دعوة ناصر الخليفي لهذه الدعوة بالإضافة إلى الفرنسي كليان مبابي، وربما يكون هناك لاعبون آخرون من الفريق العاصمي.

وأوضحت الصحيفة أنه من المحتمل أن يتم فتح الحديث عن مستقبل النجم كليان مبابي المتوقع خروجه في حزيران / يونيو المقبل.

ومن جانبها قالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إن أمير قطر قد يستغل هذه الدعوة من أجل تقديم عرض جديد لمبابي من أجل الاستمرار في باريس سان جيرمان وتغيير رأيه في الرحيل إلى ريال مدريد.

ولن تكون هذه هي المرة الأولى التي يجلس فيها مبابي على نفس الطاولة مع أحد قادة الدول، حيث تمت دعوته في فبراير 2018، من قبل ماكرون إلى غداء مع الرئيس المنتخب مؤخرا في ليبيريا، وأسطورة سان جيرمان سابقا، جورج ويا.

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