الصورة من الأرشيف

“الزواج بالكونترا”..فيديو مفبرك يدعي اشتغال البرلمان على سن قانون يثير حفيظة المغاربة

2024-02-27 / 19:05
4
هبة بريس _ الرباط

لا حديث يعلو هذه الأيام في مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب سوى عن مقطع فيديو يقر صاحبه ان البرلمان يشتغل على سن قانون يخول للجميع الزواج بالكونترا

وجاء في ” الفيديو ” أن البرلمان يشتغل على سن قانون سيتم تطبيقه ابتداء من سنة 2025 وسيمنح للازواج أحقية اختيار مدة الزواج وقابل للتجديد .

وحول الموضوع أكد مصدر لهبة بريس إن مضمون الفيديو عار من الصحة وأن هذا الإدعاء لا وجود له على الإطلاق بل أكد أن ردهات البرلمان خالية من اي قانون يتجه في نفس الاتجاه

وعلاقة بالمشار أعلاه؛ قال مصدر هبة بريس ان مضمون الفيديو غير صحيح وتداوله يعتبر تشجيع على نشر الاشاعة وهو مايتطلب تدخل الجهات الموكول لها وقف هذا المحتوى الغير الصحيح

وقال ذات المصدر أنه وجب على المغاربة عدم تصديق المحتويات الغير الصادرة عن الجرائد الوطنية ذات المصداقية وأن يتم التعامل مع كل المحتويات باتخاذ الحيطة والحذر

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of 48 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 858 مليونا في صندوق الدولة

48 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 858 مليونا…

2024-02-27 / 23:21
Photo of الداخلة .. القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لـ 85 ” حراك “

الداخلة .. القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لـ 85…

2024-02-27 / 23:03
Photo of نائبة برلمانية تسائل بنموسى حول الإطعام المدرسي بإقليم تيزنيت

نائبة برلمانية تسائل بنموسى حول الإطعام المدرسي بإقليم تيزنيت

2024-02-27 / 22:16
Photo of طنجة..توقيف شخصين في حالة تلبس بتزويد زبناء لهم بمخدر الشيرا

طنجة..توقيف شخصين في حالة تلبس بتزويد زبناء لهم بمخدر…

2024-02-27 / 21:10
Photo of من جديد.. مزارعون إسبان يعترضون شاحنات خضروات مغربية

من جديد.. مزارعون إسبان يعترضون شاحنات خضروات مغربية

2024-02-27 / 20:27
Photo of معاناة المستوردين المغاربة من الإجراءات الجمركية تصل البرلمان

معاناة المستوردين المغاربة من الإجراءات الجمركية تصل البرلمان

2024-02-27 / 19:33
Photo of عمور تعلن موعد تنظيم الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية

عمور تعلن موعد تنظيم الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية

2024-02-27 / 18:41
Photo of بركان .. افتتاح النسخة الثانية للندوة الدولية حول المدن الذكية

بركان .. افتتاح النسخة الثانية للندوة الدولية حول المدن…

2024-02-27 / 17:48
Photo of بالتفاصيل.. فرض شروط جديدة خاصة بتعليم السياقة في المغرب

بالتفاصيل.. فرض شروط جديدة خاصة بتعليم السياقة في المغرب

2024-02-27 / 17:25
Photo of الرباط.. مختل عقليا يهاجم شرطيا وشخصين آخرين بـ”شفرة حلاقة”

الرباط.. مختل عقليا يهاجم شرطيا وشخصين آخرين بـ”شفرة حلاقة”

2024-02-27 / 16:09

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق