“الزواج بالكونترا”..فيديو مفبرك يدعي اشتغال البرلمان على سن قانون يثير حفيظة المغاربة

هبة بريس _ الرباط

لا حديث يعلو هذه الأيام في مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب سوى عن مقطع فيديو يقر صاحبه ان البرلمان يشتغل على سن قانون يخول للجميع الزواج بالكونترا

وجاء في ” الفيديو ” أن البرلمان يشتغل على سن قانون سيتم تطبيقه ابتداء من سنة 2025 وسيمنح للازواج أحقية اختيار مدة الزواج وقابل للتجديد .

وحول الموضوع أكد مصدر لهبة بريس إن مضمون الفيديو عار من الصحة وأن هذا الإدعاء لا وجود له على الإطلاق بل أكد أن ردهات البرلمان خالية من اي قانون يتجه في نفس الاتجاه

وعلاقة بالمشار أعلاه؛ قال مصدر هبة بريس ان مضمون الفيديو غير صحيح وتداوله يعتبر تشجيع على نشر الاشاعة وهو مايتطلب تدخل الجهات الموكول لها وقف هذا المحتوى الغير الصحيح

وقال ذات المصدر أنه وجب على المغاربة عدم تصديق المحتويات الغير الصادرة عن الجرائد الوطنية ذات المصداقية وأن يتم التعامل مع كل المحتويات باتخاذ الحيطة والحذر

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