أفضل 10 حراس مرمى في العالم

هبة بريس _ رياضة

تيبو كورتوا: حارس ريال مدريد

يلعب حارس المرمى البلجيكي مع عملاق الدوري الأسباني ريال مدريد ويمثل المنتخب البلجيكي.

بعد أن ذاق طعم النجاح على مستوى النادي بالفوز بالألقاب الكبرى، بما في ذلك لقب دوري أبطال أوروبا في عام 2022، أظهر كورتوا همته بأداء أفضل لاعب في المباراة النهائية ضد ليفربول.

يتميز بإحصاءاته الجيدة، حيث تصدر حراس دوري أبطال أوروبا في التصديات بنسبة 80.6%. ويتميز بحضوره الواثق والقوي على أرض الملعب.

يبلغ من العمر 31 عامًا، وأمامه مسيرة مهنية واعدة، كما إنه عنصر أساسي في ريال مدريد و المنتخب البلجيكي.

حصل على جائزة ياشين وجائزة أفضل حارس مرمى من FIFA.

إيدرسون: حارس مانشستر سيتي

برز كأحد حراس المرمى المتميزين في عام 2023، ، ما يميز إيدرسون هو قدراته الاستثنائية في لعب الكرة وثباته الذي لا يتزعزع، وهي العوامل التي أسهمت في فوزه بالقفازات الذهبية الثلاثة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يظل توزيعه للكرة على أعلى مستوى، مما يجعله مناسبًا تمامًا لأسلوب بيب جوارديولا.

تتألق براعة إيدرسون في إصراره على استحواذ الكرات داخل منطقة الجزاء وقدراته الرائعة في التمرير. في حين أن بعض النقاد قد يشككون في مهاراته في إيقاف التسديدات، إلا أن الإجماع واضح على أن إيدرسون هو شخصية رئيسية لكل من مانشستر سيتي والمنتخب البرازيلي.

إن سمعته كواحد من أفضل حراس المرمى في العالم يستحقها عن جدارة، مما يؤكد تأثيره على أرض الملعب وأهميته في مشهد كرة القدم العالمية.

يان أوبلاك: حارس أتلتيكو مدريد

تتجسد براعة أوبلاك في إنجازه الرائع المتمثل في الفوز بكأس زامورا لثلاثة مواسم متتالية في الدوري الإسباني، وهو إنجاز حققه عندما كان يبلغ من العمر 22 عامًا. وواصل تفوقه، مضيفًا كأس زامورا آخر إلى مجموعته لموسم 2020/21. .

الإحصاءات تتحدث عن الكثير، حيث يتمتع أوبلاك بسجل مثير للإعجاب من الشباك النظيفة. كما يُعرف بموثوقيته وخفة حركته، وغالبًا ما كان يصنع الفارق في اللحظات الحاسمة على أرض الملعب.

أليسون بيكر: حارس ليفربول

كان أداؤه محوريًا في إنجازات ليفربول الرائعة في السنوات الأخيرة، حيث أدت إسهاماته الحاسمة إلى الانتصارات في دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز. كما كان الحارس البرازيلي عنصرًا أساسيًا في المنتخب الوطني، حيث ساعد البرازيل على الفوز بكأس كوبا أمريكا في عامي 2019 و2021.

آرون رامسديل: حارس أرسنال.

بلغت القيمة السوقية للإنجليزي آرون رامسديل 78.6 مليون يورو، وأسهم بشكل كبير بالوصول مع أرسنال إلى مركز الوصيف في الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) موسم 2022- 2023.

انتقل الحارس إلى أرسنال في 2021، بعقد وصلت قيمته 40 مليون يورو ليثبت نفسه بجدارة في الدوري الإنجليزي

لعب مع “المدفعجية” خلال الفترة الماضية 203 مباريات، اهتزت شباكه 285 مرة، وتمكن من صد 51 كرة كانت حاسمة بما فيها ركلات ترجيح.

مايك مينيان: حارس إيه سي ميلان

في عام 2023، برز مينيان حارس المرمى إيه سي ميلان الإيطالي ويرتدي قميص المنتخب الفرنسي، وقد حصل على مكانه بين النخبة.

يشتهر بردود أفعاله السريعة والتوزيع الدقيق وصفاته القيادية المثالية، وقد جذب انتباه النقاد والمشجعين على حدٍ سواء.

لا يمكن المبالغة في تقدير الدور المحوري الذي لعبه مينيان في نجاحات ميلان الأخيرة، بما في ذلك انتصاره في الدوري الإيطالي 2021-2022، ووصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

ديوجو كوستا: حارس بورتو

يعتبر من أشهر الحراس في الوقت الحالي ومطمع كثير من الأندية الكبيرة في العالم، وهو من مواليد سبتمبر/أيلول 1999، يبلغ من العمر 23 عاماً، يلعب حاليا حارس مرمى نادي بورتو ويقدم مستوى كبير، وبحسب “ترانسفير ماركت” يعتبر من أعلى الحراس قيمة في العالم بسبب عمره وعقده الطويل الذي ينتهي في 2027 بالإضافة لأدائه وخبرته رغم صغر سنه.

انضم ديوغو كوستا الى أكاديمية نادي بورتو منذ الصغر، وتدرج وتدرب مع الفئات السنية حتى وصل الى فئة الشباب، فاز الحارس بـ 5 ألقاب خلال 3 مواسم مع نادي بورتو وهي كأس البرتغال، وبطولتي الدوري البرتغالي، بالإضافة إلى السوبر المحلي.

مارك أندريه تير شتيجن: حارس برشلونة

وجود شتيجن ضمن أفضل 10 لاعبين في العالم لعام 2023، أمر لا جدال فيه، فقد ظل الحارس المخضرم هو الخيار الأول لبرشلونة لعدة مواسم، ويفتخر بسيرة ذاتية مثيرة للإعجاب، بما في ذلك خمسة ألقاب في الدوري الأسباني، وخمسة ألقاب في كأس الملك، ودوري أبطال أوروبا.

أثبت موسم 2022-2023، أنه أحد أفضل مواسمه، حيث تلقى 18 هدفًا فقط في 38 مباراة بالدوري الإسباني بينما حافظ على شباكه نظيفة في 26 مباراة.

إن سمعته كواحد من أفضل حراس المرمى على الساحة العالمية تستحق الثناء، وقد نالت الثناء على ثباته الرائع. والجدير بالذكر أنه صعد إلى المراكز الخمسة الأولى في قائمة اللاعبين الأجانب الذين شاركوا على الإطلاق في برشلونة خلال موسم 2021/22، متجاوزًا حاجز الـ 300 مباراة.

أندريه أونانا: حارس مانشستر يونايتد

حارس منتخب الكاميرون ونادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي انتقل إليه قادما من انتر ميلان الإيطالي، في 20 يوليو/تموز 2023، مقابل 43 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد لخمس سنوات.

ظهر اسم أونانا ضمن قائمة لاعبي المنتخب الوطني في المباراة الودية أمام فرنسا في مايو/أيار 2016. ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في 6 سبتمبر 2016 في مباراة ودية ضد الجابون .

وفي 23 ديسمبر/كانون الأول 2022، أعلن اعتزاله اللعب مع المنتخب الوطني، ومع ذلك، في سبتمبر 2023 عاد إلى المنتخب الوطني.

ياسين بونو: حارس الهلال

حارس المرمى المغربي المحترف، ويلعب لصالح نادي الهلال في الدوري السعودي للمحترفين ويمثل المنتخب المغربي.

وفي تصنيف الكرة الذهبية لعام 2023، حصل بونو على المركز 13، مما أظهر وجوده بين نخبة اللاعبين. كما عزز سمعته بحصوله على المركز الثالث في كأس ياشين 2023، مؤكدا على تميزه في حراسة المرمى.

اعترف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) ببراعته، ورشحه لجائزتي أفضل لاعب كرة قدم أفريقي لعام 2023، وجائزة أفضل حارس مرمى أفريقي لعام 2023.

أكدت شباك بونو النظيفة في 32 مباراة في 59 مباراة في عام 2021، وهي الأعلى في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، مهاراته الرائعة. والجدير بالذكر أن بونو صنع التاريخ عندما أصبح أول حارس مرمى أفريقي يحصل على المراكز الثلاثة الأولى في تصنيفات الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم لعام 2022.

واعترف الفيفا بإنجازاته من خلال ترشيحه لجائزة أفضل حارس مرمى للرجال من الفيفا لعام 2023.

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