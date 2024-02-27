تنسيق ثنائي بين الركراكي والشرعي قبل التوقف الدولي لشهر مارس

يستعد الناخب الوطني وليد الركراكي للإعلان عن قائمة المنتخب الوطني المغربي المستدعاة لمواجهتي أنغولا وموريتانيا الوديتين، المقررتين شهر مارس القادم بملعب أدرار الكبير بأكادير.

وفي هذا الصدد، يقوم الركراكي بتنسيق ثنائي مع عصام الشرعي، مدربا المنتخب الوطني الأولمبي من أجل عودة بعض لاعبي المنتخب الأول إلى المنتخب الأولمبي للمشاركة في معسكره المقرر بالديار التركية.

وسيدخل المنتخب الوطني الأولمبي بدوره معسكرا بتركيا، تتخلله مواجهتين وديتين أمام ويلز وأوكرانيا، وذلك استعدادا للمشاركة في الألعاب الأولمبية الصيفية دورة “باريس 2024”.

ويهدف التنسيق الثنائي بين الركراكي والشرعي لتمكين المنتخب الوطني الأولمبي من بعض اللاعبين الشباب الذين كانوا حاضرين مع منتخب الكبار في كأس أمم أفريقيا، من أجل الاعتماد عليهم في وديتي أوكرانيا وويلز.

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