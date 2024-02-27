Instalaciones termales del hotel Termes de Montbrió. Felsen von Benet aus der Sicht vom Mas de la Franqueta in der Berglandschaft Puertos de Tortosa-Beseit Kutsche des Museums Traginer (Träger) Balneario Blancafort. Interior del Museo Codorniiu, ubicado en la antigua nave de las Caves Codorniu. Jardins de lhôtel Torre del Remei Centre urbain et église de Nostra Senyora del Àngels Molino hidráulico en el Museo de Historia Straße in der Altstadt. Die Kartause Scala Dei Orchidee (Ophrys scolopax). Nachtansicht  vom Hotel Mas de Torrent. Glass of wine Chapel of the Mare de Déu de la Cinta (17th-18th century) Cathedral of Santa Maria. The Sacrifice of Ifigenia in the Archaeology Museum of Catalonia-Empúries. Boat anchored near L'Estartit 4x4 trip to Roca del Corb La Fageda d'en Jordà. The main festival in Badalona. Floral offering to Sant Abad Pork ribs with chestnuts. Yacht moored in a cove in Cap de Creus Pedró neighbourhood and Torre de les Hores (Tower of the Hours) Detail of the green with a ball about to fall into the hole Cross-country skiing. Day of Sant Jordi on the Rambla de Catalunya boulevard Cathedral apse and bell tower. Detail of the façade of Can Garí. Regional Natural Science Museum of Pallars Jussà Castle or tower of Camarles built on an ancient farmstead The chapel of Mare de Déu de Castell-llebre Miniature of Barcelona Cathedral, Catalonia Dusk in Montjuïc Snowboard free ride. Machine room of the Buxeda Vell steamship. Cart in the Plaça Major in Monells Palaeochristian tomb in the Cathedral of Tarragona. Milestones of Palau Sacosta (1st century) and Sarrià de Ter (3rd century). Archaeology Museum of Catalonia-Girona.   Gema Monroy, from Traveller magazine, in action during a cookery class in the Empordà Gastronomic Classroom Interior of the church of Santa Eulàlia in Erill-la-Vall Doorway of the church of Santa Maria del Mar Street traders Carthusian monastery of Scala Dei Foix reservo

بلدية “ليريدا” تمنع الإنفصاليين من عقد لقاء داخل مقرها المركزي

2024-02-27 / 16:46
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هبة بريس _ يسير الإيحيائي

لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نختزل عمل البعثات القنصلية في الخارج مجرد منظومة إدارية تسهر على شؤون الجالية ومصالحها فحسب، بل هي أبعد عن ذلك بكثير وأسمى من إحتوائها في إنجاز جوازات السفر والمصادقة على بعض الوثائق الإدارية للمهاجرين المغاربة.

مناسبة هذا الحديث تجرنا إلى محاولة يائسة لعقد لقاء سياسي داخل مقر بلدية “ليريدا” وما لها من رمزية سياسية أيضا ضد وحدتنا الترابية وملف الصحراء المغربية، حيث علمت “هبة بريس” من مصادر جيدة الإطلاع أن اللقاء الذي كان مرتقبا خلال اليومين الماضيين تم إحباطه من طرف الديبلوماسية المغربية وتحديدا بعد التدخل الناجح والوازن للسيدة القنصل العام “إكرام شاهين ” بجهة طاراغونا _ ليريدا _ آراغون والتي تقوم بدور متميز وفعال يتوافق وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها سواء تجاه أبناء الجالية المغربية أو تجاه وطنها والدود عن رموزه ومقدساته.

وحيث أن هذه المواقف الوطنية التي يقف وراءها شرفاء وأبطال غالبا ما يعملون في الظل لإعتبارات عديدة ، كان لا بد لنا اليوم أن ننوه بهذا العمل الديبلوماسي الرائع الذي أثار حفيظة الإنفصاليين وزحزح نفسيتهم المهزومة أصلا بعدما كانوا قد نسقوا في الخفاء لعقد اللقاء ، غير أن الرياح أتت بما لا تشتهيه مراكبهم التائهة وهم في غفلة من الإنتصارات الديبلوماسية المتتالية التي حققتها بلادنا على كل الأصعدة.

إن قضيتنا الوطنية خط أحمر لا تنحني أمام العواصف والرياح الهوجاء ولا تخضع للمزايدات أيا كانت وبغض النظر عن إنتماء المدافعين عنها (رسمية أو موازية )، فالكل من موقعه مجند وما عدا ذلك فهو وهم وسراب لن يزيدنا سوى إصرارا على مواصلة النضال حتى آخر رمق لأن قضيتنا عادلة ولا تحتمل الشك في كل لحظة وزمان.

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‫10 تعليقات

  2. هذه المواقف الوطنية التي يقف وراءها شرفاء وأبطال غالبا ما يعملون في الظل لإعتبارات عديدة

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  3. قضيتنا الوطنية خط أحمر لا تنحني أمام العواصف والرياح الهوجاء ولا تخضع للمزايدات أيا كانت

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