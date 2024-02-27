حموشي يتباحث مع رئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية بألمانيا

هبة بريس

استقبل المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، صباح اليوم الثلاثاء، بمدينة الرباط، السيد هولغر مونش Holger Münch رئيس المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية بدولة ألمانيا، الذي يجري زيارة عمل للمملكة على رأس وفد أمني هام.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، استعرض مع نظيره الألماني مستويات التعاون الثنائي في مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطويرها والارتقاء بها بما يخدم مصالح البلدين في المجال الأمني.

وأضاف البلاغ، أن الطرفين تباحثا كذلك العديد من الملفات الأمنية التي تشكل حاليا موضوع تعاون عملياتي مشترك، وكذا آليات تعزيز الشراكة والمساعدة التقنية المتبادلة في مجال التكوين والتدريب الشرطي.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا اللقاء يندرج في سياق الرغبة المشتركة للبلدين في دعم وتطوير التعاون الثنائي في المجال الأمني، بما يضمن توحيد وجهات النظر وتنسيق الجهود المشتركة لمواجهة مختلف التهديدات والتحديات الأمنية.

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