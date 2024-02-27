الرباط.. مختل عقليا يهاجم شرطيا وشخصين آخرين بـ”شفرة حلاقة”
هبة بريس
أوقفت عناصر الشرطة بمدينة الرباط، صباح اليوم الثلاثاء 27 فبراير الجاري، شخصا تبدو عليه علامات المرض العقلي، وذلك بعدما عرّض أمن الأشخاص وسلامة ممتلكاتهم لاعتداءات وتهديدات جدية بواسطة السلاح الأبيض.
وكان أحد عناصر الشرطة العامل بشارع محمد الخامس بالرباط قد تدخل لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان في حالة غير طبيعية ويتلفظ بعبارات غير مفهومة، غير أن هذا الأخير أصابه بجرح بواسطة شفرة حادة ملفوفة من الأسفل بنصل من الكارتون، كما أصاب شخصين آخرين بجروح.
وقد تم ضبط المشتبه فيه وتحييد الخطر الذي تسبب فيه، كما تم فتح بحث قضائي في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن خلفيات هذه القضية، وكذا التحقق من الوضع العقلي والنفسي لمرتكب هذه الأفعال الإجرامية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
15 تعليقات
نشكر عناصر الشرطة بمدينة الرباط على خدمتهم
دائما يقومون بتعريض أمن الأشخاص وسلامة ممتلكاتهم لاعتداءات وتهديدات جدية بواسطة السلاح الأبيض
Rah yqed maykonch merid
Saraha khas yediro m3ahom chi 7el
يجب احالته علا الطبيب الشرعي
يجب معاقبته علا فعلته هاته كان احمق او بعقله
اي كان هدا المجرم هو يشكل خطرا علا المواطنين يجب معاقبته
منه الكتير في شوارعنا نسال الله العفوة والعافية والسلامة للجميع
سيتم ابعاده عن الرباط العاصمة الإدارية عاصمة وإرساله إلى مدن أخرى ..
اللهم اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما..
اللهم اشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما…
الله اشافيه مسكين..
نتمنى له الشفاء العاجل باذن الله تعالى..
يجب التعامل معه برفق وأمانة..
برفق وامانة ؟؟؟ لي دار شفرة فكارطون وشرمل بها الناس الابراء هادا ماشي حمق. كون شرملك انتي شنو غادي يكون موقفك. لي حمق راه كيضرب راسو ماشي عباد الله.