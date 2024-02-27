الرباط.. مختل عقليا يهاجم شرطيا وشخصين آخرين بـ”شفرة حلاقة”

2024-02-27 / 16:09
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هبة بريس

أوقفت عناصر الشرطة بمدينة الرباط، صباح اليوم الثلاثاء 27 فبراير الجاري، شخصا تبدو عليه علامات المرض العقلي، وذلك بعدما عرّض أمن الأشخاص وسلامة ممتلكاتهم لاعتداءات وتهديدات جدية بواسطة السلاح الأبيض.

وكان أحد عناصر الشرطة العامل بشارع محمد الخامس بالرباط قد تدخل لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان في حالة غير طبيعية ويتلفظ بعبارات غير مفهومة، غير أن هذا الأخير أصابه بجرح بواسطة شفرة حادة ملفوفة من الأسفل بنصل من الكارتون، كما أصاب شخصين آخرين بجروح.

وقد تم ضبط المشتبه فيه وتحييد الخطر الذي تسبب فيه، كما تم فتح بحث قضائي في الموضوع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن خلفيات هذه القضية، وكذا التحقق من الوضع العقلي والنفسي لمرتكب هذه الأفعال الإجرامية.

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