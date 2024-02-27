عبد الرزاق حمد الله يتوعد بونو ورفاقه

توعد الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم وهداف إتحاد جدة مواطنه ياسين بونو ورفاقه في الهلال قبل المواجهة المرتقبة يوم الجمعة القادم، ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري السعودي.

وقال حمد الله: “ننتظر المباريات الكبيرة. الهلال تغلب علينا في الدور الأول، وهذه المباراة ما زالت في ذاكرتنا، ونحن الآن جاهزون لهزيمة الهلال وغيره”.

ويعيش حمد الله أفضل أحواله مع فريق إتحاد جدة السعودي حيث سجل 9 أهداف في آخر 7 مباريات.

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