طنجة.. إصابة عاملين بجروح خطيرة في سقوط رافعة بورش بناء
هبة بريس - مكتب طنجة
أصيب عاملان بحروم متفاوتة الخطورة، اليوم الثلاثاء 27 فبراير ، إثر سقوط رافعة بناء بورش قرب القصر البلدي ( مقر الجماعة) بمدينة طنجة .
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “هبة بريس ” فقد تسبب سقوط الرافعة الضخمة في إصابة عاملين بجروح متفاوتة الخطورة محدثة خسائر مادية كبيرة بعد إصابة سيارات كانت مركونة قرب ورش البناء.
وحضرت الى عين المكان سيارة الإسعاف التي قامت بنقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
15 تعليقات
طنجة اصبحت مدينة المصائب
طنجة اصبحة مدينة الرشوة و الفساد بامتياز
يجب اخذ التدابير قبل فوات الاوان
كذلك إصابة سيارات كانت مركونة قرب ورش البناء
Ma3refna fin kayn lmochkil
Lwahed yred balo chwiya llah yahfad
نسال الله السلامة والشفاء العاجل لي هؤلاء المصابين في هدا الحادث الماسوي
نتمنى الشفاء العاجل لهم وان لايصيبهم اي مكروه انه هو الشافي المعافي
قل لن يصيبنا الا ماكتبه الله لنا والحمدلله علا كل حال ونتمنى لهؤلاء العمال ان يشفيهم الله ويخفف عليهم اوجاعهم
لاحول ولاقوة الا بالله دعائنا لهؤلاء العمال بالشفاء العاجل
اللهم استرنا واستر عبادك الموسلمين ونجنا مما يضخره لنا القضاء والقضر واشفي هؤلاء العمال في هدا الحادث المؤسوي
إصابة عاملين بجروح خطيرة في سقوط رافعة للبناء بدينة البوغاز..
عليهم توخي الحذر أكثر..
اللهم اشفيهم وعافيهم يارب العالمين..
نتمنى لهم الشفاء العاجل يارب ..
اللهم احفظهم بحفظك التام..
يجب الحكم على صاحب الورش بأقصى العقوبات