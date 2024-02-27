أجويرو يكشف حقيقة عودته إلى الملاعب

حسم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، المهاجم السابق لمانشستر سيتي وبرشلونة، الجدل حول أنباء عودته من الاعتزال.

كان أجويرو، علق حذاءه في دجنبر 2021؛ بسبب مشاكل في القلب، بعد أشهر من انضمامه لبرشلونة، عقب انتهاء رحلته الرائعة مع مانشستر سيتي.

وذكرت تقارير أن أجويرو، 35 عاما، يرغب في العودة للمستطيل الأخضر، بعدما أخبره طبيبه بأن هناك فرصة أمامه لممارسة كرة القدم من جديد.

وأشارت إلى تواجد أجويرو مؤخرا في مباراة إنديبندينتي وراسينج كلوب بالأرجنتين، قائلة إن لديه خيار العودة للملاعب من بوابة إنديبندينتي، الذي يقوده زميله السابق في منتخب الأرجنتين وصديقه، كارلوس تيفيز.

ووفقا لشبكة “ESPN”، نفى سيرجيو أجويرو، التقارير التي تحدثت عن عودته للعب والتدريب مع نادي إنديبندينتي الأرجنتيني.

وقال أجويرو: “إنها كذبة تماما.. لن أتدرب مع إندبندينتي”.

وأضاف: “في بعض الأحيان يتم اختراع الأشياء. أكرر أن طبيب القلب قال إنني بخير، ومن المهم أن أكون بصحة جيدة. لكن من أجل العودة إلى التدريب سأحتاج إلى الخضوع للكثير من الاختبارات”.

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