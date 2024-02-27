مؤسسة البنك الشعبي تجهز دور للطالبات والطلاب بسخانات مياه

هبة بريس - مجتمع

وسعت مؤسسة البنك الشعبي من مبادراتها لتشمل النطاق الجغرافي للبنك الشعبي للوسط الجنوبي عبر تجهيز ست

دور للطالبات والطلاب في إقليم زاكورة، بسخانات مياه تعتمد على الطاقة الشمسية في إطار البرنامج الرامي لتجهيز دور الطالبات والطلاب بسخانات مياه تعتمد على الطاقة الشمسية.

وتم تنظيم مراسيم استلام الأشغال يوم الخميس فاتح فبراير 2024 بدار الطالبة لأكدز بحضور ممثلي السلطات المحلية، وممثلي فرع ورزازات وفرق مؤسسة البنك الشعبي.

وللتذكير، تم إطلاق هذا البرنامج الرامي للمساهمة في القضاء على الهدر المدرسي في 2018 من أجل تحسين ظروف الإيواء داخل دور الطالبات والطلاب، لاسيما خلال فصل الشتاء. وبتعاون وثيق مع البنوك الشعبية الجهوية، تحدد مؤسسة البنك الشعبي المدارس التي تحتاج للماء الساخن فتجهزها بسخانات شمسية.

ولا يدر هذا العمل الذي يراعي متطلبات حماية البيئة أية مصاريف بالنسبة لهذه الدور التي تقرب الشابات والشبان من مؤسساتهم الدراسية في الوسط القروي.

واستغلت مؤسسة البنك الشعبي هذه الفرصة لتجهيز هذه المؤسسات بحواسيب، تم جمعها من المجموعة وأعيد تأهيلها. وباعتباره دعامة أساسية لبناء أجيال الغد، يعتبر التعليم محورا يحظى بالأولوية في مؤسسة البنك الشعبي.

‏ويتجلى هذا الدعم الفعلي لنظام التعليم الوطني أساسا من خلال مبادرات واسعة النطاق تقودها المؤسسة من أجل انفتاح التلاميذ وتحسين ظروف دراستهم، على غرار مبادرة ” كل فرع في البنك الشعبي يتكفل بتأهيل مدرسة قروية ” والتي تهدف إلى تجديد المدارس العمومية للقضاء على الهدر المدرسي في العالم القروي.

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