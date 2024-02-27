مجموعة “لابيل في” تتطلع إلى تشغيل 2000 شاب في متاجرها خلال 2024

2024-02-27 / 14:29
0
هبة بريس

تخطط المجموعة المغربية “لابيل في” LabelVie، الفاعل الرئيسي في التوزيع الحديث بالمغرب من خلال علامات كارفور، إلى إدماج 2000 شاب ضمن شبكة متاجرها عبر المملكة خلال سنة 2024.

وتنخرط هذه العملية، التي تتم كل سنة، في إطار تطوير العلامة التجارية في جميع أنحاء المملكة. وتميزت هذه السنة بإطلاق حملة رقمية على شبكات التواصل الاجتماعي للوصول إلى الشباب الراغبين في الالتحاق بالمجموعة.

وتم تصميم برنامج التشغيل لمجموعة لابيل في LabelVie، ليقدم للشباب فرصة وظيفية فريدة في قطاع التوزيع الحديث. وعلى هذا النحو، تركز المجموعة بشكل خاص على إدماج وتكوين الشباب الجدد المقبلين على الشغل.

وفي قلب عملية التوظيف يقع برنامج LabelEcole ، وهو برنامج التكوين والتوجيه الرائد للمجموعة. تم إطلاق LabelEcole خلال سنة 2009، ويتميز بمنهجية التعلم الواقعية التي يتبعها البرنامج، حيث يقدم للشباب تجربة غامرة في متاجر المجموعة. ويستفيد المشتغلون الجدد من خبرات أكثر من 340 من المنشطين الداخليين وخبراء المهنة، مما يضمن لهم تنمية المهارات بسرعة وفعالية.

ومع نهج تعليمي شامل متكيف مع جميع أنواع المتاجر، قامت “لابيل إكول” في عام 2023 بتدريب لا يقل عن 8000 موظف داخلياً و272 طالب خارجياً، بالتعاون مع عدة جامعات ومدارس كبرى. هذا التدريب في الوضع الحقيقي يعتبر ميزة رئيسية لتطوير المهارات المهنية في قطاع التوزيع الكبير.

ومن خلال الانضمام إلى مجموعة لابيل في LabelVie، سيستفيد الشباب من التكوين المتعمق والخبرة المهنية المجزية في بيئة ديناميكية وشاملة. بإمكان المترشحين المهتمين زيارة موقع: www.labelvie.ma للمزيد من المعلومات.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تنظيم سوق تضامني لفائدة الصناع التقليديين بمدينة سلا

تنظيم سوق تضامني لفائدة الصناع التقليديين بمدينة سلا

2024-02-27 / 15:09
Photo of مؤسسة البنك الشعبي تجهز دور للطالبات والطلاب بسخانات مياه

مؤسسة البنك الشعبي تجهز دور للطالبات والطلاب بسخانات مياه

2024-02-27 / 14:47
Photo of من الإمارات للمغرب.. تعيين جيمس همفري رئيسا للمشروع الطاقي البريطاني بالمغرب

من الإمارات للمغرب.. تعيين جيمس همفري رئيسا للمشروع الطاقي…

2024-02-27 / 13:09
Photo of إسبانيا تختار المغرب لإنشاء أكبر مؤسسة تعليمية خارج بلادها و بالضبط في الرباط

إسبانيا تختار المغرب لإنشاء أكبر مؤسسة تعليمية خارج بلادها…

2024-02-27 / 11:53
Photo of “داري”: لا نعتزم تصدير منتجاتها نحو إسرائيل وشركتنا مغربية 100%

“داري”: لا نعتزم تصدير منتجاتها نحو إسرائيل وشركتنا مغربية…

2024-02-27 / 09:15
Photo of فيدرالية منتجي الحليب تطمئن المستهلكين و تؤكد وفرة الحليب خلال رمضان

فيدرالية منتجي الحليب تطمئن المستهلكين و تؤكد وفرة الحليب…

2024-02-26 / 12:59
Photo of 6 مقاولات تنجز أشغال إخلاء وتحضير مسار “تيجيفي” القنيطرة – مراكش

6 مقاولات تنجز أشغال إخلاء وتحضير مسار “تيجيفي” القنيطرة…

2024-02-26 / 12:38
Photo of “شاريوت” البريطانية تشرع في ربط حقل الغاز المكتشف بالعرائش بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي

“شاريوت” البريطانية تشرع في ربط حقل الغاز المكتشف بالعرائش…

2024-02-26 / 11:46
Photo of المغرب يشارك في أشغال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية

المغرب يشارك في أشغال المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية

2024-02-26 / 11:02
Photo of الدرهم شبه مستقر مقابل الدولار خلال أسبوع

الدرهم شبه مستقر مقابل الدولار خلال أسبوع

2024-02-25 / 16:45

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق