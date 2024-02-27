مجموعة “لابيل في” تتطلع إلى تشغيل 2000 شاب في متاجرها خلال 2024

هبة بريس

تخطط المجموعة المغربية “لابيل في” LabelVie، الفاعل الرئيسي في التوزيع الحديث بالمغرب من خلال علامات كارفور، إلى إدماج 2000 شاب ضمن شبكة متاجرها عبر المملكة خلال سنة 2024.

وتنخرط هذه العملية، التي تتم كل سنة، في إطار تطوير العلامة التجارية في جميع أنحاء المملكة. وتميزت هذه السنة بإطلاق حملة رقمية على شبكات التواصل الاجتماعي للوصول إلى الشباب الراغبين في الالتحاق بالمجموعة.

وتم تصميم برنامج التشغيل لمجموعة لابيل في LabelVie، ليقدم للشباب فرصة وظيفية فريدة في قطاع التوزيع الحديث. وعلى هذا النحو، تركز المجموعة بشكل خاص على إدماج وتكوين الشباب الجدد المقبلين على الشغل.

وفي قلب عملية التوظيف يقع برنامج LabelEcole ، وهو برنامج التكوين والتوجيه الرائد للمجموعة. تم إطلاق LabelEcole خلال سنة 2009، ويتميز بمنهجية التعلم الواقعية التي يتبعها البرنامج، حيث يقدم للشباب تجربة غامرة في متاجر المجموعة. ويستفيد المشتغلون الجدد من خبرات أكثر من 340 من المنشطين الداخليين وخبراء المهنة، مما يضمن لهم تنمية المهارات بسرعة وفعالية.

ومع نهج تعليمي شامل متكيف مع جميع أنواع المتاجر، قامت “لابيل إكول” في عام 2023 بتدريب لا يقل عن 8000 موظف داخلياً و272 طالب خارجياً، بالتعاون مع عدة جامعات ومدارس كبرى. هذا التدريب في الوضع الحقيقي يعتبر ميزة رئيسية لتطوير المهارات المهنية في قطاع التوزيع الكبير.

ومن خلال الانضمام إلى مجموعة لابيل في LabelVie، سيستفيد الشباب من التكوين المتعمق والخبرة المهنية المجزية في بيئة ديناميكية وشاملة. بإمكان المترشحين المهتمين زيارة موقع: www.labelvie.ma للمزيد من المعلومات.

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