اكادير: إنتحا.ر شابة مستثمرة شنقا في ظروف غامضة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

وضعت شابة في الثلاثينيات من عمرها، حدا لحياتها شنقا بداخل مكتبها بمركز الاتصال بمدينة أكادير.

وقد تم العثور على جثة الهالكة معلقة بحبل ملفوف على عنقها، صباح اليوم الثلاثاء 27 فبراير الجاري ، بعد ان دخل مستخدمي المركز لمباشرة عملهم ، ويكتشفون مسؤولتهم قد فارقت الحياة .

ولعل انتحار الهالكة قد يكون مفتوح على عدة احتمالات منها ضائقة مالية ادخلها في وضع نفسي حاد، وهو ما تشتغل عليه الفرقة الولائية للشرطة القضائية التي فتحت بحثا في ظروف وملابسات الانتحار.

وبتعليمات من النيابة العامة ، تم نقل جثة الهالكة نحو المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير من أجل إخضاعها للتشريح الطبي .

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