تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– تطوان : 17 مليمتر
– فاس : 16 ملم
– إفران : 15 ملم
– طنجة : 14 ملم
– مكناس : 13 ملم
– سيدي سليمان وشفشاون وبن سليمان : 11 ملم
– القنيطرة : 10 ملم
– تازة : 9 ملم
– الدار البيضاء : 8 ملم
– سلا والنواصر : 6 ملم
– المحمدية والعرائش : 5 ملم
– سطات وتيط مليل : 4 ملم
– الجديدة والحسيمة : 3 ملم
– تاوريرت : 2 ملم
– وجدة وخريبكة وبني ملال وميديلت : أقل من ملمترتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
الحمد لله على هاته التساقطات المطرية الأخيرة انعشت أمال الفلاحين
تساقطات مطرية مهمة..
الحمد لله على أمطار الخير والرحمة..
اللهم مالك الملك ارزقنا الغيث النافع..
أمطار مهمة سجلت خلال 24 ساعة..
قول الله حق{تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شئ قدير }
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شئ قدير/قرآن كريم سورة الملك.