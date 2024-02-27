تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2024-02-27 / 13:28
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– تطوان : 17 مليمتر

– فاس : 16 ملم

– إفران : 15 ملم

– طنجة : 14 ملم

– مكناس : 13 ملم

– سيدي سليمان وشفشاون وبن سليمان : 11 ملم

– القنيطرة : 10 ملم

– تازة : 9 ملم

– الدار البيضاء : 8 ملم

– سلا والنواصر : 6 ملم

– المحمدية والعرائش : 5 ملم

– سطات وتيط مليل : 4 ملم

– الجديدة والحسيمة : 3 ملم

– تاوريرت : 2 ملم

– وجدة وخريبكة وبني ملال وميديلت : أقل من ملمتر

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