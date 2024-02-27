تطوان تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– تطوان : 17 مليمتر
– فاس : 16 ملم
– إفران : 15 ملم
– طنجة : 14 ملم
– مكناس : 13 ملم
– سيدي سليمان وشفشاون وبن سليمان : 11 ملم
– القنيطرة : 10 ملم
– تازة : 9 ملم
– الدار البيضاء : 8 ملم
– سلا والنواصر : 6 ملم
– المحمدية والعرائش : 5 ملم
– سطات وتيط مليل : 4 ملم
– الجديدة والحسيمة : 3 ملم
– تاوريرت : 2 ملم
– وجدة وخريبكة وبني ملال وميديلت : أقل من ملمترتابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp