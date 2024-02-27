في أمريكا.. رجل يقطع ساقيه للحصول على تأمين

2024-02-27 / 12:05
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هبة بريس - وكالات

أقدم رجل مصاب بشلل نصفي على القيام بأغرب طريقة من أجل الاحتيال على شركة التأمين وصرف تعويض مجز.

واستأجر الرجل، وهو من ولاية ميسوري في الولايات المتحدة، شخصًا ودفع له مبلغًا من المال كي يقطع ساقيه للحصول على التأمين، غير أنه أصيب بالصدمة بعدما فشلت خطته وفقد ساقيه.

ووفق موقع “”news9live، ادعى الرجل الذي يبلغ من العمر 60 عامًا أنه فقد ساقيه في هجوم من خنزير بري، غير أن رجال الشرطة اكتشفوا تناقضًا في أقواله، وعندما حقق مكتب عمدة مقاطعة هاول في القضية، لم تتطابق الأدلة التي تم العثور عليها مع رواية الرجل.

وقال توري طومسون، الملازم في مكتب عمدة مقاطعة هاول، والذي كان مشرفًا على قضية الرجل: “لو أن خنزيرًا هو من فعل ذلك، لكان الأمر أكثر فوضى ودموية، لقد رأيت هذا النوع من الحوادث مِن قبلُ، لم يكن الأمر هكذا”، وبالإضافة إلى نظافة موقع الحادث من الدماء. تم العثور على الرجل المسن وقد عصب ساقيه بالقماش وضمد جروحه، وتم العثور على الساقين في دلو مخبأ في مكان مملوء بالإطارات القديمة.

وبعد تحقيق مستمر مع الرجل، تبين أنه كان يكذب وفعل ذلك بدافع الاحتيال.

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