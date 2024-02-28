مديرية الضرائب تفرض على “نيتفلكس” و “سبوتيفاي” الحصول على معرف ضريبي

2024-02-28 / 09:58
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

استجابت المديرية العامة للضرائب لطلبات عدد من شركات البث و الإنتاج المغربية التي كانت تعاني من منافسة غير مشروعة من طرف شركات أجنبية عملاقة لم تكن تؤدي الضرائب كنظيرتها المغربية.

و في هذا الصدد، أقرت المديرية العامة للضرائب قائمة إرشادية للخدمات عن بعد الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وتشمل الخدمات المقصودة بالضرائب توفير واستضافة مواقع الويب، وصيانة البرامج والمعدات عن بعد، وتوفير البرامج والتطبيقات والمحتوى الرقمي (الموسيقى والأفلام والألعاب عبر الإنترنت وغيرها)، بالإضافة إلى الاشتراك في منصات الفيديو حسب الطلب وقواعد البيانات وخدمات التدريب أو الاستشارة أو المساعدة عبر الإنترنت.

وسيتعين على مقدمي الخدمات عن بعد من المنصات الأجنبية، الذين ليس لديهم تمثيل في المغرب، التسجيل في منصة إلكترونية مخصصة والحصول على معرف ضريبي إذا كانوا يقدمون خدمات غير مادية للعملاء المغاربة.

و ستكون شركات “نيتفليكس” و “سبوتيفاي” و “أمازون بريم” و غيرهم من أبرز الشركات المعنية بالقرار الجديد حيث تقدم خدماتها في السوق المغربية دون تقديم حجم أعمالها بسبب الفراغ القانوني السابق.

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‫3 تعليقات

  1. بسبب طلبات عدد من شركات البث و الإنتاج المغربية التي كانت تعاني من منافسة غير مشروعة من طرف شركات أجنبية عملاقة

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