بالتفاصيل.. فرض شروط جديدة خاصة بتعليم السياقة في المغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

فرضت وزارة النقل و اللوجيستيك عددا من الشروط الجديدة على مدارس و مؤسسات تعليم السياقة فب المغرب و ذلك لتجويد الخدمات المقدمة و وقف الفوضى التي كان يعاني منها القطاع.

و في هذا الصدد، تقرر ضرورة التوفر على شهادة الإجازة أو دبلوم تقني متخصص في التكوين المهني، مع إثبات تجربة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات كمكون في مجال تعليم السياقة أو السلامة الطرقية، للراغبين في الحصول على اعتماد التكوين لمؤسسات تعليم السياقة.

أما بخصوص المكونين في المبادئ الأولية للإسعاف، فقد اشترط القرار أن يتوفر المكون، فقط، على شهادة تثبت التكوين في مجال الإسعافات الأولية وعلى رخصة سياقة وعلى رخصة سياقة من صنف “ب”.

وفيما يخص المركبات المستخدمة في مؤسسات تعليم السياقة فقد نص القرار على ضرورة أن تكون معتمدة لممارسة نشاط التكوين في مجال السياقة المهنية، واتباع المراجع البيداغوجية والوسائط البيداغوجية والديداكتيكية المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مع اعتماد نفس الشروط الجاري بها العمل.

و بالنسبة لحلبة التعليم، تقرر بشكل صارم استخدام فضاء معبد داخليا ومسيج بسور خارجي ومهيأ بطريقة تمكن من التمرن بكل سلامة على ألا تقل مساحته على 4000 متر مربع.

كما يجب على محاكي السياقة أن يكون مجهزا بمقصورة حقيقية لمركبة من الوزن الثقيل، وأن يمكن من إعطاء الانطباع بالسياقة في وضعية حقيقية، وتتبع وتقييم كفاءات المدرب، وأن يوفر وضعيات سياقة متنوعة حسب الأوقات والأماكن، ولا سيما السياقة في الليل و في ظروف مناخية صعبة و على الطريق السيار.

و اشترط القرار أن يشمل تكوين مدربي السياقة شقا نظريا وآخر تطبيقيا، على ألا يتجاوز عدد المتدربين بكل قاعة دروس 16 متدربا، وفي كل مركبة في 4، وأن يكون التقييم التطبيقي عن طريق اختبار في تعليم السياقة مدته 30 دقيقة لكل متدرب، حيث يتم تقييم الشق النظري عند نهاية التكوين بواسطة اختبار كتابي يتضمن 30 سؤالا على شكل أسئلة متعددة الاختيارات “QCM”، ويستوجب النجاح في الشق النظري الحصول على 25 إجابة صحيحة كحد أدنى.

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