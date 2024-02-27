بالتفاصيل.. فرض شروط جديدة خاصة بتعليم السياقة في المغرب
هبة بريس ـ الدار البيضاء
فرضت وزارة النقل و اللوجيستيك عددا من الشروط الجديدة على مدارس و مؤسسات تعليم السياقة فب المغرب و ذلك لتجويد الخدمات المقدمة و وقف الفوضى التي كان يعاني منها القطاع.
و في هذا الصدد، تقرر ضرورة التوفر على شهادة الإجازة أو دبلوم تقني متخصص في التكوين المهني، مع إثبات تجربة مهنية لا تقل عن ثلاث سنوات كمكون في مجال تعليم السياقة أو السلامة الطرقية، للراغبين في الحصول على اعتماد التكوين لمؤسسات تعليم السياقة.
أما بخصوص المكونين في المبادئ الأولية للإسعاف، فقد اشترط القرار أن يتوفر المكون، فقط، على شهادة تثبت التكوين في مجال الإسعافات الأولية وعلى رخصة سياقة وعلى رخصة سياقة من صنف “ب”.
وفيما يخص المركبات المستخدمة في مؤسسات تعليم السياقة فقد نص القرار على ضرورة أن تكون معتمدة لممارسة نشاط التكوين في مجال السياقة المهنية، واتباع المراجع البيداغوجية والوسائط البيداغوجية والديداكتيكية المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، مع اعتماد نفس الشروط الجاري بها العمل.
و بالنسبة لحلبة التعليم، تقرر بشكل صارم استخدام فضاء معبد داخليا ومسيج بسور خارجي ومهيأ بطريقة تمكن من التمرن بكل سلامة على ألا تقل مساحته على 4000 متر مربع.
كما يجب على محاكي السياقة أن يكون مجهزا بمقصورة حقيقية لمركبة من الوزن الثقيل، وأن يمكن من إعطاء الانطباع بالسياقة في وضعية حقيقية، وتتبع وتقييم كفاءات المدرب، وأن يوفر وضعيات سياقة متنوعة حسب الأوقات والأماكن، ولا سيما السياقة في الليل و في ظروف مناخية صعبة و على الطريق السيار.
و اشترط القرار أن يشمل تكوين مدربي السياقة شقا نظريا وآخر تطبيقيا، على ألا يتجاوز عدد المتدربين بكل قاعة دروس 16 متدربا، وفي كل مركبة في 4، وأن يكون التقييم التطبيقي عن طريق اختبار في تعليم السياقة مدته 30 دقيقة لكل متدرب، حيث يتم تقييم الشق النظري عند نهاية التكوين بواسطة اختبار كتابي يتضمن 30 سؤالا على شكل أسئلة متعددة الاختيارات “QCM”، ويستوجب النجاح في الشق النظري الحصول على 25 إجابة صحيحة كحد أدنى.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
12 تعليقات
فرض شروط جديدة خاصة بتعليم السياقة في المغرب
ذلك لتجويد الخدمات المقدمة و وقف الفوضى التي كان يعاني منها القطاع
Mezyane Mezyane saraha
Ahsen haja ghaydiro
فرض شروط جديدة خاصة بتعليم السياقة في المغرب ..
بهاته الشروط ستعزز جودة الخدمات في تعليم السياقة..
نتمنى وقف الفوضى التي كان يعاني منها القطاع…
يجب تحديد أثمنة مناسبة
مناك تجاوزات كبيرة في حق أرباب المدارس لتعليم السياقة..
القطاع فوضوي و سيبقى فوضوي مادامت الرغبة الصريحة لم تنبتق بعد
القطاع فوضوي و سيبقى فوضوي مادامت الرغبة الصريحة لم تنبتق بعد
لو توجهت الدولة لمراقبة هذا القطاع لتم سجن 90 في المائة من الممارسين من حكومنين و مهندسين و تقنيي المكلفين بالمراقبة أثناء الامتحانات
سلام عليكم
يجب على الوزارة توفير حلبة لتعلم السياقة بكل مدينة.وتمويلها من حساب الغرامات المفروضة على الساذقين