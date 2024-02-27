والي البيضاء يشرف شخصيا على لجان مراقبة الأسعار قبل رمضان و يأمر بالصرامة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قرر محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات الإشراف بشكل شخصي على عملية مراقبة الأسعار بمختلف مناطق العاصمة الاقتصادية.

و وجه امهيدية تعليماته لكافة المصالح بضرورة تكثيف المراقبة و مضاعفة عدد المراقبين مع توسيع قاعدة الأحياء المستهدفة و التعامل بصرامة مع كل مخالفي القانون و المتلاعبين بالأسعار.

و قد انطلقت فعليا عملية المراقبة الميدانية من خلال عشرات اللجان التي تم توزيعها على كافة تراب مدينة الدار البيضاء، حيث شدد الوالي على ضرورة إيفائه بتقارير يومية مفصلة تخص عمليات المراقبة الاستباقية لوضعية السوق قبيل شهر رمضان.

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