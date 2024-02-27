والي البيضاء يشرف شخصيا على لجان مراقبة الأسعار قبل رمضان و يأمر بالصرامة

2024-02-27 / 17:39
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء

قرر محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات الإشراف بشكل شخصي على عملية مراقبة الأسعار بمختلف مناطق العاصمة الاقتصادية.

و وجه امهيدية تعليماته لكافة المصالح بضرورة تكثيف المراقبة و مضاعفة عدد المراقبين مع توسيع قاعدة الأحياء المستهدفة و التعامل بصرامة مع كل مخالفي القانون و المتلاعبين بالأسعار.

و قد انطلقت فعليا عملية المراقبة الميدانية من خلال عشرات اللجان التي تم توزيعها على كافة تراب مدينة الدار البيضاء، حيث شدد الوالي على ضرورة إيفائه بتقارير يومية مفصلة تخص عمليات المراقبة الاستباقية لوضعية السوق قبيل شهر رمضان.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of قرار ولائي جديد يحول كورنيش طماريس لمتنفس للبيضاويين

قرار ولائي جديد يحول كورنيش طماريس لمتنفس للبيضاويين

2024-02-27 / 13:41
Photo of والي البيضاء يثور في وجه المسؤولين و يعيد الأشغال لمشروع مركب أحمد أهراس للواجهة

والي البيضاء يثور في وجه المسؤولين و يعيد الأشغال…

2024-02-26 / 17:03
Photo of رسميا.. حلبة مركب محمد الخامس ستبقى و سيتم تغليف الملعب من الخارج

رسميا.. حلبة مركب محمد الخامس ستبقى و سيتم تغليف…

2024-02-24 / 11:57
Photo of هذه حقيقة تشييد “ميترو” بمدينة الدار البيضاء

هذه حقيقة تشييد “ميترو” بمدينة الدار البيضاء

2024-02-23 / 12:29
Photo of مستجدات مشروع إنجاز قصر المؤتمرات بالمدينة الجديدة أنفا الدار البيضاء

مستجدات مشروع إنجاز قصر المؤتمرات بالمدينة الجديدة أنفا الدار…

2024-02-02 / 11:48
Photo of ولاية البيضاء سطات تمنع نشاط الحمامات و محلات غسل السيارات ثلاث أيام أسبوعيا

ولاية البيضاء سطات تمنع نشاط الحمامات و محلات غسل…

2024-01-26 / 11:23
Photo of مشاريع الدار البيضاء.. الشروع في اعتماد علامات مرورية جديدة من الطراز الحديث

مشاريع الدار البيضاء.. الشروع في اعتماد علامات مرورية جديدة…

2024-01-23 / 17:31
Photo of زيارة ملكية مرتقبة توقظ مسؤولي الدار البيضاء من سباتهم و الأشغال في كل مكان

زيارة ملكية مرتقبة توقظ مسؤولي الدار البيضاء من سباتهم…

2024-01-23 / 09:57
Photo of رسميا.. انطلاق الأشغال بمركب محمد الخامس و مرافق جديدة سترى النور بالملعب

رسميا.. انطلاق الأشغال بمركب محمد الخامس و مرافق جديدة…

2024-01-19 / 10:39
Photo of مشروع المسرح الكبير للدار البيضاء.. الوالي امهيدية يدخل على الخط

مشروع المسرح الكبير للدار البيضاء.. الوالي امهيدية يدخل على…

2024-01-16 / 14:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق