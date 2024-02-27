البحرية الملكية تنقذ 56 مرشحا للهجرة السرية بسواحل لكويرة

2024-02-27 / 11:40
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هبة بريس

قدمت وحدة تابعة للبحرية الملكية كانت تقوم بدورية بحرية، أمس الاثنين، على بعد 37 كيلومترا جنوب-غرب مدينة لكويرة، المساعدة لقارب كان في وضعية صعبة بسبب سوء الأحوال الجوية، وعلى متنه 56 مرشحا للهجرة غير النظامية يتحدرون من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه تم إنقاذ جميع هؤلاء المرشحين للهجرة غير النظامية، الذين كان بينهم امرأة وقاصر، ونقلهم على متن الوحدة التابعة للبحرية الملكية، مضيفا أن المرشحين للهجرة غير النظامية الذين كانوا على متن هذا القارب، وكانوا يعتزمون التوجه إلى جزر الكناري، أبحروا يوم الخميس 22 فبراير الجاري.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأشخاص، الذين تم إنقاذهم، تلقوا الإسعافات الضرورية قبل نقلهم إلى ميناء الداخلة، وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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