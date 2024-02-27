بعد “مال الدنيا”.. الممثلة المغربية هدى مجد بطلة مسلسل “جودر” المصري

هبةبريس - القسم الفني

تشارك الفنانة المغربية هدى مجد في بطولة مسلسل جودر للنجم ياسر جلال والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2024.

و تجسد هدى شخصية فتاة تدعى “سعاد” تعمل جارية عند تارا عماد، وتكشف الحلقات أن سعاد تدبر العديد من الأمور سواء لتارا عماد أو لياسر جلال.

هذا ويذكر أن هدى مجدى قدمت في رمضان الماضي، مسلسل “مال الدنيا” حيث شاركت في بطولته إلى جانب محسن مالزى، ناصر أقباب، رشيد الوالى، دلال الغزالى، سارة بيرلس وإخراج أحمد أكساس.

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