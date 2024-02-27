حكيم زياش يبرم صفقة تجارية رابحة في هولندا

حكيم زياش يبرم صفقة تجارية رابحة في هولندا

2024-02-27 / 10:26
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أبرم الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب غلطة سراي التركي صفقة تجارية رابحة في الديار الهولندية خلال الأيام الأخيرة.

ووفقا لمصادر إعلامية هولندية فإن زياش باع مؤخّرًا، فيلا فاخرة في مدينة فينكيفن المعروفة بمعالمها الطبيعية الخلاّبة شمالي هولندا، مقابل 7 ملايين يورو، في حين أن النجم الأيسر كان قد اشتراها في مارس عام 2020 بـ4 ملايين يورو فقط، ليكون قد ربح مبلغ 3 ملايين يورو.

وتم إنشاء الفيلا عام 2009 على مساحة ضخمة بقيمة 515 مترًا مكعبًا، وتحتوي على مبانٍ للرفاهيات من أحواض سباحة وصالة ألعاب رياضية “جيم” وحمامات ساونا، وممشى خاص يطل مباشرة على بحيرة فينكيفن.

وتشير مصادر أخرى إلى أن زياش يبحث حاليا عن شراء فيلا في مدينة مراكش، من أجل الاستقرار فيها مستقبلا.

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