لوباريزيان: مبابي سيتناول العشاء مع ماكرون وأمير قطر
هبة بريس - وكالات
كشفت صحيفة “لوباريزيان” أن كيليان مبابي سيتناول العشاء في قصر الإليزيه مع رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون وأمير قطر تميم بن حمد.
وأوضحت الصحيفة أن مبابي سيتناول العشاء اليوم الثلاثاء مع رئيس فرنسا وأمير قطر، وأشارت إلى أن هذه ليست الزيارة الأولى لمبابي إلى قصر الإليزيه، ولا مع ماكرون.
ودعا ماكرون رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي ولاعبه مبابي إلى مأدبة الطعام.
ويأتي ذلك في ظل التقارير التي تربط مبابي بالانضمام إلى ريال مدريد الصيف المقبل.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
3 تعليقات
هذه ليست الزيارة الأولى لمبابي إلى قصر الإليزيه
بسبب الانضمام إلى ريال مدريد الصيف المقبل
ذلك من أجل ارغامه على عدم الذهاب إلى مدريد