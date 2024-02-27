حسام حبيب: “علاقتي مع شيرين مستمرة وبعتبرها وحدة من أهلي”

هبة بريس - متابعة

خرج الفنان حسام حبيب بتوضيح عن علاقته بزوجته السابقة شيرين عبد الوهاب .

وقال: “علاقتي بـشيرين عبد الوهاب مش علاقة زوج ولا حبيب بحبيبه، دي علاقة تشبه علاقة الدم، بالنسبة لي هي واحدة من أهلي، إحنا علاقتنا مستمرة بصرف النظر عن المسمى، لأن علاقتنا زي الدم”، وفقاً لما نشره موقع “القاهرة 24”.

وأكد حسام حبيب أن علاقته بـشيرين تشبه علاقة الدم بالإنسان، لا يفرقها شيء، مشددًا على أن تلك العلاقة قائمة على الاحترام والتقدير المتبادل بينهما.

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