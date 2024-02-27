بايدن: إسرائيل وافقت على وقف “الأنشطة” في غزة خلال رمضان

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان، محذرا من أن إسرائيل تخاطر بفقد الدعم من بقية العالم مع استمرار سقوط قتلى فلسطينيين بأعداد كبيرة.

وقال بايدن في تصريحات لشبكة “إن.بي.سي”، نقلتها “رويترز” إن إسرائيل التزمت بتمكين الفلسطينيين من الإخلاء من رفح في جنوب غزة، قبل تكثيف حملتها هناك لتدمير حماس.

وأضاف أن هناك اتفاقا من حيث المبدأ على وقف إطلاق النار بين الجانبين أثناء إطلاق سراح الرهائن.

وقال “رمضان يقترب، وكان هناك اتفاق بين الإسرائيليين على عدم القيام بأي أنشطة خلال شهر رمضان، لكي نمنح أنفسنا وقتا لإخراج جميع الرهائن”.

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