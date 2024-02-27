“داري”: لا نعتزم تصدير منتجاتها نحو إسرائيل وشركتنا مغربية 100%

هبة بريس - اقتصاد

خرجت شركة “داري” للعجائن، ببيان توضيحي، ردا على “بعض الادعاءات الخاطئة التي تم نشرها مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل بعض الحسابات التي استهدفت سمعة الشركة المغربية داري وعلامتها التجارية”، معتبرة أن “ما يتم ترويجه مجرد أخبار زائفة”.

وذكرت الشركة في بيانها، أنها لا تعتزم تصدير منتجاتها نحو إسرائيل، و ذلك “وفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالقيم الأساسية للأخلاق والمسؤولية الاجتماعية وفي مواجهة المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني”.

وأوضحت الشركة، أنه يجري تسويق منتجات “داري” المصنوعة في المغرب في أكثر من 60 دولة عبر القارات الخمس، مشيرة إلى أنه “إذا كان السوق الإسرائيلي في الماضي يستورد وبكميات قليلة من منتجات “داري”، فلقد كان ذلك بناء على طلبات فئة من المستهلكين المتشبثين بالهوية المغربية وتقاليدها”، كما أن هذه المنتجات تم تسويقها كذلك في فلسطين.

وشددت الشركة على أنها “لم تبرم أو توقع أبدا أي اتفاقية شراكة لا مع اسرائيل ولا مع أي شركة إسرائيلية لا في 2024، ولا في 2023 ولا حتى قبل ذلك”، مضيفة أنها ليست شركة إسرائيلية، بل هي شركة عائلية مغربية مدرجة في بورصة الدار البيضاء، وتملكها 100% عائلة مغربية أصلها من فكيك.

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