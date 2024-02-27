طقس الثلاثاء.. جو بارد وقطرات مطرية بهذه المناطق

2024-02-27 / 09:05
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن يظل الطقس باردا شيئا ما إلى بارد بكل من مرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة، الريف، المنطقة الشرقية، هضاب الفوسفاط ووالماس، على أن يكون باردا نسبيا بالجنوب-الشرقي للبلاد والسهول الداخلية الشمالية والوسطى، مع تكون صقيع محلي.

كما يتوقع نزول أمطار متفرقة فوق مناطق الأطلس المتوسط، السايس، جنوب الريف، داخل منطقة الغرب، هضاب الفوسفاط ووالماس، فضلا عن تساقط قطرات مطرية فوق الأطلس الكبير وباقي مناطق الغرب وكذا السهول الشمالية.

ويرتقب أيضا تساقط ثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس الكبير والمتوسط التي يتعدى علوها 1300 متر. وستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية بكل من المناطق الوسطى والجنوبية، المنطقة الشرقية، شرق الساحل المتوسطي، الجنوب-الشرقي وبمرتفعات الاطلس.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 04- و 02 درجات بمرتفعات الأطلس، وما بين و 00 و 04 درجات بالمنطقة الشرقية والريف، وما بين 10 و 18 درجة بالأقاليم الجنوبية، الساحل المتوسطي، و بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى. وستكون ما بين 04 و 10 درجات فيما تبقى من ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض على العموم.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقويا إلى جد قوي الهيجان ما بين الرباط وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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