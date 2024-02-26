نايف أكرد يفقد رسميته في تشكيلة وست هام

نايف أكرد يفقد رسميته في تشكيلة وست هام

2024-02-26 / 22:58
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فقد الدولي المغربي نايف اكرد رسميته في تشكيلة وست هام، بعدما ظل حبيس مقاعد البدلاء في المباراة التي فاز فيها فريقه غلى ضيفه برينتفورد بأربعة أهداف لإثنين، اليوم الإثنين، ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

واتخذ الاسكتلندي ديفيد مويس قرارا بإستبعاد نايف أكرد من التشكيلة الأساسية، مفضلا عليه اليوناني كونسنانتينوس مافروبانوس الذي شكل ثنائية في محور الدفاع مع الفرنسي كورث زوما.

وقد ظل نايف أكرد حبيسا لمقاعد البدلاء طيلة دقائق المواجهة، دون أن يحصل على أي دقيقة من اللعب في المباراة التي عرفت عودة فريقه إلى سكة الانتصارات بعدما استعصى عليه ذلك لثماني مباريات متتالية.

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