وزير الصحة يلتقي مع ممثلي الهيئات النقابية الوطنية للصيادلة

2024-02-26 / 23:25
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هبة بريس _ الرباط

ترأس وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب اجتماعا مع ممثلي الهيئات النقابية الوطنية للصيادلة، في إطار مواصلة الحوار حول الملفات المطلبية لهذا القطاع.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن الاجتماع يأتي “تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، المتعلقة بإطلاق إصلاح جذري وشامل للمنظومة الصحية الوطنية وخصوصا في الشق المتعلق بتأمين السيادة الدوائية”.

كما يندرج في إطار تفعيل مخرجات الاتفاق الموقع بين الوزارة والمركزيات النقابية للصيادلة بتاريخ 15 أبريل 2023 بشأن الملفات المطلبية، وهو ما يعكس التزام الوزارة بمواصلة سياسة الحوار واعتماد المقاربة التشاركية مع المركزيات النقابية الوطنية للصيادلة فيما يخص إشراك مهنة الصيدلة في كل المشاريع الإصلاحية المهيكلة التي يعرفها القطاع الصحي بالمملكة، وفي مقدمتها تعميم التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية وتأمين السيادة الدوائية

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