المرصد الأورومتوسطي : فلسطينيات تعرضن للعنف الجنسي والتعذيب

2024-02-26 / 22:50
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هبة بريس _ وكالات

تعرضت معتقلات فلسطينيات من غزة إلى العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، من خلال التعرية والتحرش الجنسي والتهديد بالاغتصاب، خلال احتجازهن لمدد متفاوتة من قبل قوات جيش الاحتلال، وفق ما ورد في شهادات جديدة حصل عليها “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”.

المعتقلات، اللواتي أمضين مدداً مختلفة من الاعتقال تعرضن، وفق الشهادات، الى ممارسات قاسية تصل حد التعذيب، بما يشمل ضربهن بشكل وحشي، وتهديدهن بالاغتصاب في حال عدم الانصياع لأوامر الضباط، والإجبار على التجرد الكامل من ملابسهم والتفتيش العاري أمام جنود ذكور، وتوجيه ألفاظ نابية بحقهن، وتقييدهن وتعصيب أعينهن لفترات طويلة، واحتجازهن في أقفاص مفتوحة وسط أجواء شديدة البرودة، وحرمانهن من الطعام والأدوية والعلاج اللازم والمستلزمات النسائية، وتهديدهن بشكل متواصل بحرمانهن من رؤية أطفالهن، عدا عن قيام جيش الاحتلال بنهب أموالهن وممتلكاتهن التي كانت بحوزتهن عند الاعتقال.

وأجرى “الأورومتوسطي” مقابلات شخصية مع عشرات النساء اللاتي صرّحن بأنهن تعرضن للتحرش الجنسي واللفظي. واعتبر أن عدداً أكبر من المعتقلات تعرضن لتلك الانتهاكات وفضّلن عدم الكشف أو الحديث عنها بسبب الأعراف الاجتماعية أو نتيجة تعرضهن للصدمة أو خوفاً من الانتقام أو الملاحقة أو القتل من الجيش الإسرائيلي.

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