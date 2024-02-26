ساكنة طاطا تخرج للاحتجاج بعد الترامي على أراضيهم
ع اللطيف بركة : هبة بريس
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خرج المئات من سكان قبيلة “أيت تكني” بالجماعة القروية تمنارت بإقليم طاطا بجهة سوس ماسة، في مسيرة احتجاجية نحو مقر العمالة احتجاجا على سيطرة لوبيات العقار على أراضيهم السلالية، والترامي عليها بدون وجه حق.
وأبدى السكان، استياءهم من تزايد ظاهرة الترامي على الأراضي السلالية بإقليم طاطا، محملين المسؤولية للسلطات المحلية بعد توافد الغرباء على الإقليم وانتشار ضيعات البطيخ الأحمر في المنطقة، بسبب تفويت الاراضي بطرق غير قانونية.
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أبدى السكان استياءهم من تزايد ظاهرة الترامي على الأراضي السلالية بإقليم طاطا
تحمل المسؤولية للسلطات المحلية بعد توافد الغرباء على الإقليم
من البداية قاموا بتفويت الاراضي بطرق غير قانونية