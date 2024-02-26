جوائز لوريوس الرياضية .. الإعلان عن قائمة المرشحين لسنة 2024

هبة بريس _ رياضة

كشفت جائزة لوريوس لسنة 2024 عن القائمة النهائية للمرشحين للفوز بالجوائز الرياضية في عدة فئات، من بينها أفضل رياضي ورياضية في العالم.

واختارت لجنة مشكلة من 1300 صحافي رياضي، متصدر التصنيف العالمي في كرة المضرب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، وبطل العالم في كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وبطل العالم في سباقات الفورمولا واحد الهولندي ماكس فيرستابن، ضمن قائمة المرشحين لرياضي العام.

واختير أيضا، في الفئة نفسها، بطل العالم في القفز بالزانة السويدي أرمان دوبلانتيس، ونجم سباق 100 م العداء الأميركي نواه لايلز، والمهاجم النروجي لمانشستر سيتي الإنجليزي إرلينغ هالاند.

وضمن فئة رياضية العام، رشحت بطلة العالم في كرة القدم الإسبانية أيتانا بونماتي، ونجمة كرة المضرب البولندية إيفا شفيونتيك، وبطلة التزلج الأميركية ميكايلا شيفرين، والعداءات الجامايكية شيريكا جاسكون، والكينية فايث كيبييغون والأميركية شاكاري ريتشاردسون.

كما تم ترشيح منتخب سيدات إسبانيا الذي تأهل أيضا إلى أولمبياد باريس وبلغ نهائي دوري الأمم، ضمن فئة أفضل فريق، إلى جانب مانشستر سيتي، ومنتخب ألمانيا للرجال في كرة السلة.

ووقع الاختيار، كذلك، على لاعب الوسط الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام، النجم الجديد لريال مدريد الإسباني، وهدافة برشلونة الإسباني سلمى بارايويلو.

ولجائزة أفضل “عودة”، يبدو المهاجم الإيفواري سيباستيان هالر الذي قاد منتخب بلاده إلى لقب كأس أمم إفريقيا بعد نجاته من مرض السرطان، المرشح الأقوى لنيلها.

ومن المنتظر أن يقام حفل توزيع الجوائز في 22 أبريل المقبل في العاصمة الإسبانية مدريد.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp