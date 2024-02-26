حمد الله: المحمدي تحداني في معسكر المنتخب وقالي لن تسجل علي بطريقة بانينكا

حمد الله: المحمدي تحداني في معسكر المنتخب وقالي لن تسجل علي بطريقة بانينكا

2024-02-26 / 20:46
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كشف الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله كواليس تسجيله لهدف على طريقة “بانينكا” في مرمى مواطنه منير المحمدي، اليوم الإثنين، في مباراة إتحاد جدة ضد الوحدة بالدوري السعودي.

وكان حمد الله قد سجل هدفين بينهما هدف من ضربة جزاء على طريقة “بانينكا” في مرمى منير المحمدي، حارس مرمى الوحدة السعودي.

وقال حمد الله في تصريح له بعد نهاية المباراة: “المحمدي تحداني لما كنا في المنتخب وقال إنني لن أسجل عليه على طريقة بانينكا”.

وأضاف: “لقد ظل ذلك راسخا في رأسي، وعندما أتت هذه الفرصة سجلت عليه بطريقة بانينكا”.

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