بنكيران يهاجم “ستيفان سيجورنيه” …أي تأثير ؟!

هبة بريس _ عبد الله عياش

يعتبر مراقبون أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إلى المغرب تحولا ايجابيا قد يعيد المياه إلى مجاريها بين البلدين

وأكد المسؤول الفرنسي أن زيارته الرسمية إلى المغرب، تجسّد فتح صفحة جديدة في العلاقات القائمة على الصداقة والصدق والثقة.

ووجه عبر حسابه على منصة “إكس” الشكر إلى نظيره المغربي ناصر بوريطة على الترحيب وعلى هذا التبادل الدافئ والمتعمق.

وكتب أيضا أن “الرابطة التي توحّد بلدينا، تعدّ استثنائية”. وتابع “دعونا ننظر إلى المستقبل!”..

وبينما يسعى المغرب وفرنسا توطيد العلاقات الثنائية والخروج من البرود السياسي الذي شاب العلاقات مؤخرا اختار أمين عام حزب “العدالة والتنمية” أن يوجه سهام النقد إلى كل من رئيس الدبلوماسية الفرنسية ورئيس الحكومة لاعتبارات تتعلق بالسلوك الشخصي والحرية الفردية.

بنكيران انتقد في تصريحات له “مثلية” رئيس الحكومة ووزير الخارجية الفرنسيين.

وقال بنكيران “لم أكن أتصور أن تسير الأمور بهذه السرعة في فرنسا، لدرجة أنه صار لديهم رئيس حكومة يفتخر بأنه مثلي جنسيا ومتزوج بوزير الخارجية”. وأضاف: “صرت أقول أي مصيبة هذه؟ فرنسا دولة ديغول وميتران وشيراك وغيرهم”.

وتابع: “ما هذا الذي حدث في العالم”، وعاد للحديث عن رئيس الحكومة الفرنسي قائلا “ويفتخر بذلك (أي بمثليته) أمام البرلمان؟ كيف سيكون شعور أي فرنسي عادي حينما يذهب رئيس حكومته إلى دولة ما؟ سيقول: يعلم الله ماذا سيفعل هناك أو سيفعلون له؟” وحينما ضجت القاعة بالضحك، تابع بن كيران: “حينما ترى في فرنسا مثل هذه الأشياء، ألا تخاف على بلادك؟”.

تصريحات بنكيران “الغير المحسوبة” انتشرت تزامنا وقدوم “ستيفان سيجورنيه” الى المغرب ما قد يؤثر على إيجابية الزيارات التي يراد بها تلطيف الأجواء والعودة بسرعة إلى متانة العلاقات بين البلدين …

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