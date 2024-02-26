إحصاء 2024 .. الـ27 فبراير آخر أجل للتسجيل في منصة الانتقاء القبلي للمرشحين

هبة بريس _ الرباط

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن آخر أجل للتسجيل بمنصة الانتقاء القبلي للمرشحين قصد المشاركة في عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، هو يوم غد الثلاثاء.

وأشار بلاغ للمندوبية إلى أن “يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 سيشكل متم أجل الدعوة للترشح التي أطلقتها المندوبية السامية للتخطيط منذ 7 فبراير الجاري، بغية تسجيل المرشحين الراغبين في المشاركة في إنجاز الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024”.

وأوضح المصدر ذاته أن عملية الانتقاء القبلي التلقائي للمشاركين في هذه العملية الوطنية ستنطلق ابتداء من 28 فبراير الجاري، مبرزة أنه سيتم انتقاء 200 ألف مرشح وفقا للمعايير المطلوبة والحاجيات المسجلة على المستويات الوظيفية والترابية.

وسيتوصل الأشخاص الذين سيتم انتقاؤهم بإشعار عبر البريد الإلكتروني المدلى به أثناء التسجيل يدعوهم إلى متابعة برنامج تكويني عبر الإنترنت، من خلال منصة معدة لهذا الغرض، تشمل مجموعة من الأنشطة والأدوات البيداغوجية (مقاطع فيديو تفاعلية، ، ومحاكاة، واختبارات للتقييم، وغيرها).

وتهيب المندوبية السامية للتخطيط بالأشخاص المهتمين، الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة ولم يتقدموا بترشيحهم بعد، للقيام بذلك عبر المنصة المخصصة، داعية إياهم لزيارة الموقع الرسمي للمندوبية بغية الحصول على كافة المعلومات المتعلقة بهذا الإحصاء.

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