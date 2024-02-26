حمد الله يقود إتحاد جدة لـ”ريمونتادا” مثيرة أمام الوحدة في الدوري السعودي

حمد الله يقود إتحاد جدة لـ”ريمونتادا” مثيرة أمام الوحدة في الدوري السعودي

2024-02-26 / 20:15
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قاد الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله فريقه إتحاد جدة لتحقيق “ريمونتادا” مثيرة أمام الوحدة بهدفين لواحد، اليوم الإثنين، ضمن الجولة الواحدة والعشرين من الدورس السعودي.

وتأخر إتحاد جدةفي النتيجة منذ الدقيقة 35 بعدما سجل النيجيري إيغالو هدف التقدم للوحدة، كما ضيع كريم بنزيما ضربة جزاء في الدقيقة 45+11.

وفي الدقيقة 84 من المواجهة تمكن حمد الله من تسجيل هدف التعادل لفريقه عبر ضربة جزاء، ثم عاد بعدها حمد الله في الدقيقة 94 لتسجيل هدف الفوز في مرمى مواطنه منير المحمدي.

ورفع حمد الله بهذه الثنائية رصيده إلى 15 هدفا في المركز الثالث ضمن ترتيب هدافي الدوري السعودي هذا الموسم.

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