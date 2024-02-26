وفاة عسكري أمريكي أحرق نفسه تنديدا بحرب الإبادة في غزة

هبة بريس _ وكالات

أعلنت شرطة واشنطن وفاة العسكري الأمريكي الذي أضرم النار بنفسه أمام السفارة الإسرائيلية “تنديدا بحرب الإبادة الجماعية” في غزة.

وقالت إدارة شرطة العاصمة الأمريكية، في بيان، اليوم الاثنين، إن العسكري في القوات الجوية الأمريكية آرون بوشنل (25 عاما)، فارق الحياة بعد إضرامه النار بنفسه.

وفي وقت سابق، توجه بوشنل نحو السفارة الإسرائيلية في واشنطن، ولدى وصوله سكب بنزينا على رأسه وأضرم النار في نفسه وهو يصرخ “الحرية لفلسطين” مرارا وتكرارا حتى توقف عن التنفس.

وقبيل إضرامه النار بنفسه، قال بوشنل أمام السفارة: “سأنظم احتجاجا عنيفا للغاية الآن، لكن احتجاجي ليس كبيرا بالمقارنة مع ما يعيشه الفلسطينيون على أيدي محتليهم”.

وأظهرت المشاهد أحد أفراد شرطة السفارة وهو يقول لبوشنل “هل يمكنني مساعدتك؟” و”استلق على الأرض”، فيما يقول الشرطي الآخر “نحتاج إلى مطفأة حريق وليس مسدسا

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