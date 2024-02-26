جثة رجل أجنبي بأحد الفنادق تستنفر أمن مرتيل

2024-02-26 / 20:00
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هبة بريس _ مكتب طنجة

عثر صباح اليوم الإثنين 26 فبراير الجاري، على جثة رجل أجنبي ميتا بأحد الفنادق بمدينة مرتيل.

وقالت مصادر محلية إن الأمر يتعلق بجثة مواطن من جنسية إنجليزية عثر عليه ميتا داخل غرفة أحد الفنادق بمدينة مرتيل ، حيث استنفرت الواقعة المصالح الأمنية والشرطة العلمية التي هرعت إلى عين المكان، حيث عاينت الجثة وفتحت تحقيقا في الموضوع.

وقد تم نقل الجثة إلى قسم مستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل، من أجل إخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة المختصة،لحديد أسباب الوفاة المباشرة .

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