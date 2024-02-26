ايقاف الرحلات البحرية بين مينائي طنجة وطريفة الاسباني

2024-02-26 / 19:39
4
هبة بريس _ مكتب الفوسفاط

هبة بريس – مكتب طنجة

أعلن ميناء طريفة (جنوب إسبانيا) اليوم الاثنين، عن توقف الرحلات البحرية المبرمجة مع ميناء طنجة المدينة بسبب سوء الأحوال الجوية .

وبحسب ما أعلنته إدارة الميناء، فإن إيقاف نشاط الميناء يرجع إلى سوء الأحوال الجوية التي يشهدها مضيق جبل طارق، نتيجة العواصف والتساقطات المطرية وهيجان البحر.

ووفق نفس المصدر، فإن عودة نشاط النقل البحري بين المينائين المذكورين رهين بتحسن أحوال الطقس.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

بنعلي: آن أوان الوحدة من أجل حكامة بيئية أفضل

2024-02-26 / 22:37
Photo of بركان .. الوزيرة حيار تدشن مركز كنوز للأطفال المصابين بالتوحد

بركان .. الوزيرة حيار تدشن مركز كنوز للأطفال المصابين…

2024-02-26 / 22:12
Photo of ساكنة طاطا تخرج للاحتجاج بعد الترامي على أراضيهم

ساكنة طاطا تخرج للاحتجاج بعد الترامي على أراضيهم

2024-02-26 / 22:05
Photo of إحصاء 2024 .. الـ27 فبراير آخر أجل للتسجيل في منصة الانتقاء القبلي للمرشحين

إحصاء 2024 .. الـ27 فبراير آخر أجل للتسجيل في…

2024-02-26 / 20:45
Photo of جثة رجل أجنبي بأحد الفنادق تستنفر أمن مرتيل

جثة رجل أجنبي بأحد الفنادق تستنفر أمن مرتيل

2024-02-26 / 20:00
Photo of التنسيق الوطني للتعليم يصعد ضد “بنموسى”

التنسيق الوطني للتعليم يصعد ضد “بنموسى”

2024-02-26 / 19:14
Photo of مكناس.. رمضان يرفع الطلب على العود والبخور والعطور الشرقية ” فيديو “

مكناس.. رمضان يرفع الطلب على العود والبخور والعطور الشرقية…

2024-02-26 / 17:54
Photo of انتخاب المغرب رئيسا للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

انتخاب المغرب رئيسا للمجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي

2024-02-26 / 17:28
Photo of صديقي: “المغرب اعتمد استراتيجية مندمجة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

صديقي: “المغرب اعتمد استراتيجية مندمجة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

2024-02-26 / 16:11
Photo of تحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه على طاولة مجلس الحكومة

تحديد كيفيات سير مرصد آجال الأداء وتأليفه على طاولة…

2024-02-26 / 15:54

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق