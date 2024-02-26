التنسيق الوطني للتعليم يصعد ضد “بنموسى”

2024-02-26 / 19:14
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هبة بريس _ الرباط

جدد التنسيق الوطني للتعليم، تنديده بالقرارات التعسفية للوزارة في حق المئات من الأساتذة الذين تم توقيفهم، ومقايضتهم من أجل الرجوع بتوقيع التزامات وقرارات غير قانونية.

وأعلن التنسيق في بلاغ له عن برنامج نضالي تصعيدي، احتجاجا على استمرار التوقيف، عبر حمل الشارة الحمراء طيلة الأسبوع الجاري، وتنظيم وقفات احتجاجية جزئية أثناء فترات الاستراحة صباحا ومساء، ترفع خلالها شعارات احتجاجية.

وأكد التنسيق، مواصلة التعبئة من أجل تجسيد الوقفة الممركزة أمام البرلمان يوم الأحد 3 مارس المقبل، مشددا على الاستمرار في النضال حتى تحقيق كل المطالب وتنفيذ كل الاتفاقات السابقة.

وندد البلاغ ذاته، بالتضييق على ممارسة الحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر، مطالبا بالتراجع الفوري عن كل التوقيفات لوضع حد للاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية.

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