Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group F - Morocco v Croatia - Al Bayt Stadium, Al Khor, Qatar - November 23, 2022 Morocco's Sofyan Amrabat reacts REUTERS/Pedro Nunes

“مانشستر يونايتد” يحسم مصير المغربي أمرابط

2024-02-26 / 18:42
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هبة بريس _ ياضة

ذكرت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، حسم مصير لاعبه الدولي المغربي سفيان أمرابط بعد انتهاء فترة إعارته للنادي من فيورنتينا الإيطالي لمدة موسم.

وقالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن مانشستر يونايتد ليس لديه أي نية لصرف أموال إضافية لنادي فيورنتينا لضم أمرابط، مشيرة إلى أن اللاعب سيعود إلى الفريق الإيطالي بعد نهاية الإعارة شهر يونيو القادم.

ومن جهته ذكر موقع إكسبريس البريطاني، أن الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، يواصل تجاهله لسفيان أمرابط، بعدم الاعتماد عليه في مباريات الفريق، وهو ما قد يدفع إدارة النادي إلى عدم تفعيل بند شراء عقده من فيورنتينا.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الإدارة في طور البحث عن البديل المرتقب للاعب المغربي. وتضع أعينها على روس باركلي، لاعب لوتون تاون.

وشارك سفيان أمرابط (27 عاما) بعد انتقاله إلى الدوري الإنجليزي في 13 مباراة، بمعدل 615 دقيقة فقط، خاض أغلبها بديلا.

يذكر أن تقارير إعلامية سعودية كانت قد كشفت رغبة بعض أندية دوري “روشن” للمحترفين، في التعاقد مع أمرابط، للسير على خطى أخيه نور الدين الذي لعب

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