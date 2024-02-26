نادي فتيات السعيدية لكرة القدم يوقع أول عقد إشهاري في البطولة النسوية

نادي فتيات السعيدية لكرة القدم يوقع أول عقد إشهاري في البطولة النسوية

2024-02-26 / 18:23
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أصبحت “جمعية فتيات نادي السعيدية لكرة القدم النسوية”، الممارس بالقسم الثاني من البطولة الوطنية الاحترافية، أول فريق مغربي يوقع اتفاقية مع مستشهر،
في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى البطولة الوطنية لكرة القدم النسوية.

وتم توقيع العقد الاشهاري اليوم الاثنين 26 فبراير الجاري، بين محمد التيجيني، رئيس جمعية فتيات نادي السعيدية لكرة القدم النسوية، من جهة، و جليل بنيس، المدير العام لشركة تنمية السعيدية، فرع مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، من جهة ثانية، لتصبح هذه الشركة أول مستشهر للنادي، إلى جانب دعم المجلس البلدي لمدينة السعيدية.

وتعنى شركة تنمية السعيدية بالنهوض بقطاع السياحة بمنتجع السعيدية، ومن أبرز مهامها، العمل على تأهيل البنية التحتية بالمنتجع وزيادة سعة الاستقبال مع رفع مستوى الخدمات والتنشيط السياحي بما يتوافق مع المعايير الدولية.

ومعلوم أن الإعلامي محمد التيجيني، كان قد انتخب بالإجماع، رئيسا لنادي “فتيات السعيدية لكرة القدم”، الذي ينشط في القسم الوطني الثاني من البطولة الاحترافية، وذلك خلال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بالسعيدية، يوم 20 غشت 2023، الذي يصادف ذكرى ثورة الملك والشعب.

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