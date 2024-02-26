مكناس.. رمضان يرفع الطلب على العود والبخور والعطور الشرقية ” فيديو “

2024-02-26 / 17:54
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ع محياوي _ هبة بريس

بالعاصمة الإسماعيلية مكناس تسجل مبيعات العود ودهن العود والبخور بكافة أنواعها ومستلزماتها زيادة في الطلب إستعدادا لبداية شهر رمضان المبارك وقبيل عيد الفطر السعيد والحفلات الكبرى ” الأعراس ” ، ويحرص المكناسيون على استخدامها في التطيب باعتبارها موروثا تراثيا هاما، حيث تتوارثها الأجيال، وتحرص على استمرارها والحفاظ عليها.

ورصدت عدسة ” هبة بريس” خلال جولة ميدانية في حفل بهيج أقيم في قاعة للحفلات زيادة الطلب والإقبال على شراء البخور والعود ودهن العود والعطور الشرقية ومرشات المجالس والمباخر وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان و عيد الفطر المبارك، حيث صرحت سكينة ل ” هبة بريس” احدى المشهورات بمكناس ببيع العود ودهن العود والبخور والمباخر وباقي المستلزمات أن هناك إقبالا كبيرا من قبل المكناسيين والزوار .

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