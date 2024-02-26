الهند.. قطار يقطع مسافة 80 كم بدون سائق

2024-02-26 / 17:48
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هبة بريس - وكالات

انتشر على نطاق في وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لقطار بضائع هندي مكون من 53 عربة قطع مسافة 80 كيلومترا من دون سائق، كما حدث في فيلم “Unstoppable” الهوليوودي الشهير.

وذكرت وكالة أنباء “برس ترست” الهندية نقلا عن مسؤولين أن قطار بضائع يعمل بالديزل سافر مسافة 80 كيلومترا تقريبا من كاثوا في جامو وكشمير إلى قرية في منطقة هوشياربور في البنجاب دون سائقيه أمس الأحد.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات، وتم الأمر بإجراء تحقيق في الحادث الذي وقع بين الساعة 7:25 صباحًا و9:00 صباحًا يوم الأحد، بحسب ما نقلت صحيفة “ذي إكونوميك تايمز” الهندية.

محملة بالحجارة، كان في طريقه إلى البنجاب قادما من جامو.

وقال المسؤولون إن كلا من السائق ومساعده لم يكونا على متن قطار الشحن.

وأضافوا أن القطار زاد سرعته على طول الطريق، وتوقف أخيرا عند منحدر شديد بالقرب من محطة أونتشي باسي للسكك الحديدية في البنجاب.

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